Китай спровокував обвал на власних біржах

Акції на біржах в материковому Китаї і в Гонконзі в ході торгів 26 липня різко подешевшали до рекордно низького в цьому році рівня. Обвал пов'язаний з побоюваннями інвесторів, спровокованими посиленням регулювання в сфері освіти і технологічному секторі в країні, повідомляє Лента.Ру.

Розпродаж акцій Scholar Education Group в Гонконзі привів до падіння вартості паперів більш ніж на 45 відсотків, New Oriental Education & Technology Group Inc впали більш ніж на 47 відсотків після того, як в США 23 липня вони подешевшали більш ніж наполовину. Ці компанії пропонують освітні послуги в Китаї. Індекс CSI Education впав на 9,61 відсотка до найнижчого рівня за 16 місяців. Реакція ринку пов'язана з наміром Пекіна серйозно ускладнити компаніям цієї галузі доступ до фінансування і роботу в цілому.

Китайський індекс «блакитних фішок» CSI300 знизився на 3,22 відсотка до найнижчого рівня з грудня. Зведений індекс біржі Шанхая впав на 2,34 відсотка до мінімального рівня закриття за більш ніж два місяці, біржі Шеньчженя - на 2,28 відсотка. Це сталося через те, що іноземні інвестори прагнули позбутися своїх акцій. Дані Refinitiv показують, що відтік коштів з звичайних акцій 26 липня досяг майже 1,4 мільярда доларів.

У Гонконзі індекс Hang Seng опустився до найнижчого рівня з 22 грудня 2020 року, втративши 4,13 відсотка. Індекс материкових компаній Hang Seng China Enterprises звалився на 4,92 відсотка. Перед цим стало відомо про нові заходи, що стосуються сфери технологій, а також нерухомості. 24 липня влада повідомили, що змусять Tencent розірвати угоди з власниками прав на музичні твори і оштрафували компанію за недобросовісні практики. 26 липня падали акції компаній технологічного сектора, Meituan втратила 13,76 відсотка, Alibaba Group Holding - 6,38 відсотка, Tencent Holdings - 7,72 відсотка.

Що стосується сфери нерухомості, то, за даними ЗМІ, китайський центробанк наказав кредитним установам в Шанхаї підняти ставку по іпотеці для тих, хто купує перше житло. Це також відлякало інвесторів, галузевий індекс CSI 300 Real Estate втратив 6,13 відсотка, опустившись до найнижчого рівня з вересня 2016 року.

Про намір Пекіна серйозно посилити вимоги до роботи організацій, що займаються сферою додаткового шкільної освіти, стало відомо 23 липня. Згідно задуманим перетворенням, компаніям сектора більше не дозволять залучати капітал і виходити на біржу, передбачається і заборона на іноземний капітал. Вартість таких компаній різко впала.

Дії Пекіна щодо власних компаній, що вживаються в останні місяці, вже стали серйозним ударом для місцевого бізнесу. За даними Bloomberg, китайські підприємці в першій половині 2021 року зазнали багатомільярдних втрат