В Одесі знайдений повішеним патрульний

Правоохоронці встановлюють обставини смерті патрульного поліцейського в Одесі, якого без видимих ознак насильницької смерті виявили в понеділок повішеним на дереві в парку Перемоги, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Попередня кваліфікація події - самогубство. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою - самогубство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза" , - йдеться в повідомленні на сайті поліції Одеської області.

Як повідомив агентству джерело в правоохоронних органах, мова йде про заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла.

При цьому раніше в телеграм-каналі поліції Одеської області з'явилося повідомлення, що "нещодавно в соціальних мережах та ЗМІ з'явилася інформація про можливі неправомірні дії т.в.о. заступника начальника відділу організації несення служби в м.Ізмаїл управління патрульної поліції в Одеській області".

"Щодо цих подій було розпочато службове розслідування. Здійснювалися розшукові заходи для встановлення місцезнаходження поліцейського", - йдеться в повідомленні.

При цьому місцеве видання "Думська" днем раніше написало, ЩО Замначальника управління патрульної поліції міста Ізмаїла Іван Митькин кілька днів тому зник при дивних обставинах і перестав виходити на зв'язок. Джерела в прокуратурі повідомили виданню, що причиною зникнення правоохоронця є борг - він позичив у своїх товаришів по службі близько $ 300 тис нібито на закупівлю врожаю зернових.

У понеділок Митькин був знайдений повішеним в Одесі: джерела в правоохоронних органах повідомили виданню, що він помер від механічної асфіксії: сидів під деревом з петлею на шиї, закріпленої на гілці.