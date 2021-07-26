Жириновський закликав виключити Україну з ООН

Лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський заявив, що Україну слід виключити з Організації Об'єднаних Націй через водну блокаду окупованого РФ Криму і нібито утиски російськомовних, повідомляє Деловая столица.

"За заборону російської мови Україна повинна відповідати. Вона порушує конвенцію про нацменшини ... В цілому йде дискримінація росіян за мовою ... А візьміть блокаду водопостачання Криму. Це варварство! За це треба виключати Україну з ООН. А відключення електроенергії, а відмова у виплатах пенсій ( на Донбасі — "ДС")? Напад на диппредставництво Росії. І те, що вона не закрила повітряний простір (на Донбасі, де зазнав аварії малайзійський Boeing рейсу MH17, — "ДС") — це теж її злочин" , — заявив росіянин.