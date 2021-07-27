Карамельний русявий і контурінг: який колір волосся наймодніший

У 2021 році в моді як абсолютна природність, так і протилежні їй яскраві, ненатуральні, кольори волосся. У такому розмаїтті кожна може знайти щось для себе, повідомляє РБК-Украина.

Про це у своєму блозі Instagram розповіла стиліст Юлія Литвинова.

Наймодніші відтінки волосся і методи фарбування: русявий, платиновий блонд, насичений рудий, кольоровий контурінг.

фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

Звичайно ж, це ні в якому разі не означає, що якщо ви брюнетка, то вам потрібно йти в перукарню і фарбуватися в платину. Найголовнішим в кольорі волосся є його потрапляння в ваш "кольоривий тип", так вийде гармонійний і приємний оку образ.

Які кольори волосся зараз наймодніші

Всі відтінки русявого - в тренді

фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

Якщо блонд - то платина

Кольорові волосся - від фіолетового до зеленого, головне - щоб вам йшло.

фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

Контурінг вже декілька сезонів не покидає модні добірки.

фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

Насичений рудий - для гарячих натур.

фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

Автор: Тетяна Турчанікова