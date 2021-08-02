Самий модний колір волосся: від карамельно русявого до контурінга
У 2021 році в моді як абсолютна природність, так і протилежні їй яскраві, ненатуральні, кольори волосся. У такому розмаїтті кожна може знайти щось для себе, повідомляє РБК-Украина.
Про це у своєму блозі Instagram розповіла стиліст Юлія Литвинова.
Наймодніші відтінки волосся і методи фарбування: русявий, платиновий блонд, насичений рудий, кольоровий контурінг.
Звичайно ж, це ні в якому разі не означає, що якщо ви брюнетка, то вам потрібно йти в перукарню і фарбуватися в платину. Найголовнішим в кольорі волосся є його потрапляння в ваш "кольоривий тип", так вийде гармонійний і приємний оку образ.
Які кольори волосся зараз наймодніші
- Всі відтінки русявого - в тренді
- Якщо блонд - то платина
- Кольорові волосся - від фіолетового до зеленого, головне - щоб вам йшло.
- Контурінг вже декілька сезонів не покидає модні добірки.
- Насичений рудий - для гарячих натур.
Автор: Тетяна Турчанікова