Що очікується на валютному ринку у вівторок

У понеділок зміцнення гривні до іноземних валют продовжилося. Сьогодні в центрі уваги учасників торгів на міжбанківському валютному ринку був рівень 27 гривень.

В цілому, сьогоднішні торги дуже нагадували минулу п'ятницю, з тією різницею, що сьогодні котирування безготівкового долара вирішили перевірити на міцність рівень 27,00 гривень. З самого початку торгів покупці, яких сьогодні було досить багато, натякнули: дорого брати долар вони не мають наміру. Продавці спочатку нехотя, а потім все швидше почали знижувати цінник. Дешеві пропозиції продажу привернули увагу регулятора, і він з'явився на ринку незвично рано: скарбники помітили його вже після 10 ранку. Саме втручання Нацбанку фактично зупинило подальше зміцнення гривні, а коли НБУ викупив особливо багато, котирування навіть ненадовго повернулися до рівня 27 гривень. У другій половині торговельної сесії регулятор вирішив взяти паузу, і котирування знову пішли вниз.

Закрили торги понеділка на 6,8 копійок на покупці і на 7 копійок на продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,96 / 27,06 (купівля / продаж).

Торги понеділка відкрилися широко: спред на старті склав 10 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 27,00 гривень рівно пройшла о 09:38. Далі продавці розділилися на дві групи: одні вирішили не поспішати і не скидати ціну, а інші, яким терміново потрібна була гривня, опустили цінники нижче 26,98. Ось за такими заявками і почав полювати Національний банк: регулятор викуповував все, що продавалося по 26,98 гривень і нижче. Як тільки це стало відомо, котирування почали підніматися. Після обідньої перерви на кілька хвилин вони піднялися до 27,00 гривень на покупку і 27,01 гривень на продажу. Тут же набігли продавці, все дорожчі заявки на покупку були задоволені - і долар знову пішов на зниження.

Котирування закриття - 26,967 / 26,985 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 35,2 млн порівняно з минулою п'ятницею і склав 182,6 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,9796 гривень.

Офіційний курс долара на 27 липня встановлено на позначці 26,9805 гривень за долар, зниження на 6,75 копійок.

Офіційний курс євро на 27 липня встановлено на позначці 31,8087 гривні за євро, зниження на 3,63 копійки.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1808. Сьогодні євро тричі намагався піднятися вище рівня 1,18 і тільки з третьої спроби досяг позначки 1,1816 на тлі загального ослаблення американського долара проти інших провідних світових валют.

Графік російського рубля до американського долара сьогодні нагадує «американські гірки»: в першій половині дня долар виріс до 74,25 російських рублів, а до вечора знову подешевшав до 73,70 (рубль зміцнився завдяки відновленню зростання цін на нафту). Станом на 19:00 рубль торгується у вузькому діапазоні 73,65-73,75 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні подешевшав до 3,64-3,65 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку у вівторок

Завтра очікується на рідкість цікавий і дуже непростий день для валютного ринку. Перш за все, традиційно заплановано проведення чергового аукціону Міністерства фінансів з розміщення ОВДП. Інвесторам будуть запропоновані 5 випусків в національній валюті і один - в доларах США на 1 рік. З огляду на, що в минулу п'ятницю нерезиденти активно продавали валюту, виникає питання: чи будуть вони брати участь в майбутній аукціон або почекають наступного?

Крім того, беручи до уваги те, що рівень 27 гривень залишився вгорі, завтра на порядку денному - тест річних мінімумів за безготівковим доларом (26,91 гривень на покупку і 26,92 гривень на продажу). Як поведе себе Національний банк, чи стане він жорстко утримувати долар від падіння або дозволить йому подешевшати ще сильніше?

Сьогодні держказначейство вже почав виплачувати компенсації ПДВ експортерам: тільки за понеділок їм відправили 2 240,76 млн гривень. Завтра виплати триватимуть, і частина продавців не вийдуть на ринок, тим більше, що низькі ціни на долар їм навряд чи сподобаються. Не виключено, що в районі річних мінімумів співвідношення попит / пропозиція може качнути в зворотну сторону.

До вечора в Києві готівковий долар оптові обмінники продавали по 27,03 гривень; в Харкові і Дніпропетровську цінники опустили до 27,05 гривень. Завтра вранці продажі стартують з цих самих цифр, але якщо на міжбанку продовжиться зниження, можна очікувати до обіду продаж долара в столиці по 27 гривень рівно. Тим більше, що за інформацією порталу «Курс України» один з «держбанків» завтра планує продавати долар за такою ціною.

Готівковий євро потрапив під вплив двох різноспрямованих факторів: на FOREX євро виріс до долара, а в Україні готівковий долар подешевшав. Тож не дивно, що в результаті цінник на євро залишився незмінним: до вечора його продавали по 31,82-31,85 гривень. За такою ж ціною його почнуть продавати завтра вранці. Якщо ж євро на FOREX продовжить рости, то і готівковий євро може додати в ціні пару-трійку копійок.

Що стосується готівкового рубля, його продаватимуть в межах 3,64-3,67 гривень за 10 рублів. Максимум, чим він зможе завтра здивувати - це подешевшати ще на 1 копійку. Стабільна ціна російського рубля диктується зниженням оборотів і падінням інтересу до покупок російської валюти останнім часом.