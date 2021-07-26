Що очікується на валютному ринку у вівторок
У понеділок зміцнення гривні до іноземних валют продовжилося. Сьогодні в центрі уваги учасників торгів на міжбанківському валютному ринку був рівень 27 гривень.
В цілому, сьогоднішні торги дуже нагадували минулу п'ятницю, з тією різницею, що сьогодні котирування безготівкового долара вирішили перевірити на міцність рівень 27,00 гривень. З самого початку торгів покупці, яких сьогодні було досить багато, натякнули: дорого брати долар вони не мають наміру. Продавці спочатку нехотя, а потім все швидше почали знижувати цінник. Дешеві пропозиції продажу привернули увагу регулятора, і він з'явився на ринку незвично рано: скарбники помітили його вже після 10 ранку. Саме втручання Нацбанку фактично зупинило подальше зміцнення гривні, а коли НБУ викупив особливо багато, котирування навіть ненадовго повернулися до рівня 27 гривень. У другій половині торговельної сесії регулятор вирішив взяти паузу, і котирування знову пішли вниз.
Закрили торги понеділка на 6,8 копійок на покупці і на 7 копійок на продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,96 / 27,06 (купівля / продаж).
Торги понеділка відкрилися широко: спред на старті склав 10 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 27,00 гривень рівно пройшла о 09:38. Далі продавці розділилися на дві групи: одні вирішили не поспішати і не скидати ціну, а інші, яким терміново потрібна була гривня, опустили цінники нижче 26,98. Ось за такими заявками і почав полювати Національний банк: регулятор викуповував все, що продавалося по 26,98 гривень і нижче. Як тільки це стало відомо, котирування почали підніматися. Після обідньої перерви на кілька хвилин вони піднялися до 27,00 гривень на покупку і 27,01 гривень на продажу. Тут же набігли продавці, все дорожчі заявки на покупку були задоволені - і долар знову пішов на зниження.
Котирування закриття - 26,967 / 26,985 (покупка / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 35,2 млн порівняно з минулою п'ятницею і склав 182,6 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,9796 гривень.
- Офіційний курс долара на 27 липня встановлено на позначці 26,9805 гривень за долар, зниження на 6,75 копійок.
- Офіційний курс євро на 27 липня встановлено на позначці 31,8087 гривні за євро, зниження на 3,63 копійки.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1808. Сьогодні євро тричі намагався піднятися вище рівня 1,18 і тільки з третьої спроби досяг позначки 1,1816 на тлі загального ослаблення американського долара проти інших провідних світових валют.
Графік російського рубля до американського долара сьогодні нагадує «американські гірки»: в першій половині дня долар виріс до 74,25 російських рублів, а до вечора знову подешевшав до 73,70 (рубль зміцнився завдяки відновленню зростання цін на нафту). Станом на 19:00 рубль торгується у вузькому діапазоні 73,65-73,75 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні подешевшав до 3,64-3,65 гривень за 10 рублів.
Що очікується на валютному ринку у вівторок
Завтра очікується на рідкість цікавий і дуже непростий день для валютного ринку. Перш за все, традиційно заплановано проведення чергового аукціону Міністерства фінансів з розміщення ОВДП. Інвесторам будуть запропоновані 5 випусків в національній валюті і один - в доларах США на 1 рік. З огляду на, що в минулу п'ятницю нерезиденти активно продавали валюту, виникає питання: чи будуть вони брати участь в майбутній аукціон або почекають наступного?
Крім того, беручи до уваги те, що рівень 27 гривень залишився вгорі, завтра на порядку денному - тест річних мінімумів за безготівковим доларом (26,91 гривень на покупку і 26,92 гривень на продажу). Як поведе себе Національний банк, чи стане він жорстко утримувати долар від падіння або дозволить йому подешевшати ще сильніше?
Сьогодні держказначейство вже почав виплачувати компенсації ПДВ експортерам: тільки за понеділок їм відправили 2 240,76 млн гривень. Завтра виплати триватимуть, і частина продавців не вийдуть на ринок, тим більше, що низькі ціни на долар їм навряд чи сподобаються. Не виключено, що в районі річних мінімумів співвідношення попит / пропозиція може качнути в зворотну сторону.
До вечора в Києві готівковий долар оптові обмінники продавали по 27,03 гривень; в Харкові і Дніпропетровську цінники опустили до 27,05 гривень. Завтра вранці продажі стартують з цих самих цифр, але якщо на міжбанку продовжиться зниження, можна очікувати до обіду продаж долара в столиці по 27 гривень рівно. Тим більше, що за інформацією порталу «Курс України» один з «держбанків» завтра планує продавати долар за такою ціною.
Готівковий євро потрапив під вплив двох різноспрямованих факторів: на FOREX євро виріс до долара, а в Україні готівковий долар подешевшав. Тож не дивно, що в результаті цінник на євро залишився незмінним: до вечора його продавали по 31,82-31,85 гривень. За такою ж ціною його почнуть продавати завтра вранці. Якщо ж євро на FOREX продовжить рости, то і готівковий євро може додати в ціні пару-трійку копійок.
Що стосується готівкового рубля, його продаватимуть в межах 3,64-3,67 гривень за 10 рублів. Максимум, чим він зможе завтра здивувати - це подешевшати ще на 1 копійку. Стабільна ціна російського рубля диктується зниженням оборотів і падінням інтересу до покупок російської валюти останнім часом.