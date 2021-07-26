На судні біля берегів Єгипту помер моряк з Одеси

На судні в територіальних водах Єгипту виявили мертвим моряка з Одеси, 1956 року народження, повідомляє УНИАН.

Як повідомив морський юрист Микола Гольбін, трагедія сталася наприкінці минулого тижня на борту одного з суден німецької компанії Blumenthal.

За його словами, слідів насильницької смерті на тілі моряка не виявлено.

"Попередньо, причина смерті - природня" , - сказав юрист.

Він уточнив, що надзвичайна подія сталася, коли судно знаходилося в територіальних водах Єгипту.