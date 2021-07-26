В Африці випав сніг і вдарили рекордні морози

У суботу, 24 липня в 19 районах центральної частини Південно-Африканської Республіки встановили рекорд низької температури. Не обійшлося і без опадів - випав сніг, повідомляє Страна.ua.

З'явилися відео, які підтверджують аномальні погодні явища .

У багатьох містах ПАР у неділю, 25 липня, продовжував йти сніг, а деякі дороги були перекриті через ожеледицю.

У місті Кімберлі температура повітря мінус 9,9 ° С. Таких низьких температурних показників в регіоні не реєстрували за весь період метеорологічних спостережень.

Вперше за багато років в різних районах країни випав сніг. У Йоганнесбурзі температура повітря вночі опустилася до мінус 7 ° С. У минулий раз подібний холодової рекорд зафіксували 19 липня 1995 - мінус 6,3 ° С. За прогнозами синоптиків така погода протримається протягом тижня.