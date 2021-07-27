Кім Кардашян позувала у воді: спекотні знімки в бежевому бікіні

Американська знаменитість Кім Кардашян обожнює відпочинок біля водойм. Цього разу вона відправилась на свій "улюблений острів" та показала гарячі фото в купальнику, повідомляє 24 Канал.

Американська бізнесвумен та світська левиця Кім Кардашян докладає всіх зусиль, щоб завжди мати бездоганний вигляд на фото. Нові кадри зірки розбурхали уяву фанів. Світлинами з відпочинку вона поділилась на особистій сторінці в інстаграмі.

Знаменитість спокусливо позувала перед камерою у кришталево чистій воді. Вона написала під фото, що відправилась на улюблений острів, однак не зазначила, де саме перебуває.

Для гарячих кадрів Кім Кардашян приміряла бежевий купальник, який практично зливався з тілом і додавав фото особливої перчинки. Без уваги не залишилися й деталі її розкішної фігури – пишні груди, тонка талія та апетитні сідниці.

Кім Кардашян / Фото з інстаграму зірки