Сім поїздів затримуються з відправленням з Києва: причина

Сім поїздів відстають від графіка відправлення з Києва через аварійне відключення напруги в електромережі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Через аварійне відключення напруги в електромережі частина поїздів відправляється з Києва з затримкою", - йдеться в повідомленні на сайті УЗ в Фейсбук в понеділок увечері.

Зокрема затримуються поїзди: №10 Київ - Маріуполь (+57 хв); №228 Київ - Бердянськ (+50 хв); №12 Київ - Новоолексіївка (+50 хв); №44 Чернігів - Івано-Франківськ (+53 хв); №81 Київ - Ужгород (+32 хв); №116 / 136 Київ - Бердянськ, Авдіївка (25 хв); №49 Київ - Трускавець (+15 хв).

В "Укрзалізниці" підкреслили, що доповідає максимальних зусиль для скорочення відставання потягів від графіка.