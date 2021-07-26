Туніс вводить комендантську годину

Голова Тунісу Каїс Саїд оголосив про введення комендантської години на території країни, яка триватиме протягом наступних тридцяти днів. Причини прийнятого рішення - не уточнюються, повідомляє РБК-Украина.

Комендантську годину вводять з 26 липня по 27 серпня. В рамках обмеження, на території країни забороняється пересування громадян й транспортних засобів з 19:00 до 6:00. До винятків можна віднести невідкладні медичні випадки, або ж нічні робочі зміни.

"Відповідно до цього указу президента, пересування людей і транспортних засобів між містами поза часом комендантської години заборонено, за винятком випадків задоволення їх основних потреб або невідкладних медичних показань…" , - відзначає пресслужба.

Зокрема, під час комендантської години в країні заборонені зібрання більше трьох осіб на трасах, або ж в громадських місцях.

Автор: Сергій Пишкін