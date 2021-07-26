У Туреччині екстрено посадили літак з міністром оборони

Літак з міністром оборони Туреччини Хулуси АКкаром здійснив екстрену посадку після зіткнення з птахом, повідомляє Лента.Ру.

Інцидент стався невдовзі після зльоту повітряного судна з аеродрому в південній турецькій провінції Газіантеп. Міністр повертався з інспекційної поїздки на кордон з Сирією. На борту з ним знаходилися глава Генштабу Туреччини генерал Яшар Гюлер і командувач Сухопутними військами генерал Уміт Дюндар.

Після зіткнення з птахом утворилася тріщина в склі, літак здійснив вимушену посадку в найближчому аеропорту міста Адана. В результаті інциденту ніхто не постраждав.