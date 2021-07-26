У Греції пляж покрився густою білою піною
У Греції на півострові Халкідікі пляж, на якому відпочивали туристи, затопило піною. Рідкісне і дивне явище зняли його свідки., повідомляє Обозреватель.
І хоча спочатку люди злякалися явища, але вже незабаром почали вести себе, як на пінній вечірці. Видання Proto Thema звернулося за коментарем до вчених і ті заспокоїли греків.
"Шар піни є органічним і не несе небезпеки для людей", – заявили експерти.
Вони ж припустили, що піна зникне за кілька днів, але, можливо, з'явиться знову.
За словами вчених, таке явище називається евтрофікацією. Воно виникає через погіршення якості води в водоймах. Біологи припустили, що утворитися піна могла через забруднення Босфору.
"Таке відбувається, якщо в воду потрапляють сполуки азоту і фосфору. Евтрофікація зазвичай трапляється в озерах або закритих мілководних затоках ", – пояснили вчені.
Вони додали, що це явище пов'язане зі зміною клімату і глобальним потеплінням.
Користувачі мережі вже згадали грецьку легенду, в якій йдеться про те, що грецька богиня любові і краси Афродіта з'явилася, вийшовши з морської піни.. Вони ж припустили, що цілком ймовірно, стародавні греки могли спостерігати подібне явище, яке і лягло в основу міфу про красуню.