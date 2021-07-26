У Греції пляж покрився густою білою піною

У Греції на півострові Халкідікі пляж, на якому відпочивали туристи, затопило піною. Рідкісне і дивне явище зняли його свідки.﻿, повідомляє Обозреватель.

Щільний шар піни накрив пляж на популярному грецькому курорті. Джерело: thess.news.gr

І хоча спочатку люди злякалися явища, але вже незабаром почали вести себе, як на пінній вечірці. Видання Proto Thema звернулося за коментарем до вчених і ті заспокоїли греків.

"Шар піни є органічним і не несе небезпеки для людей" , – заявили експерти.

Вони ж припустили, що піна зникне за кілька днів, але, можливо, з'явиться знову.

За словами вчених, таке явище називається евтрофікацією. Воно виникає через погіршення якості води в водоймах. Біологи припустили, що утворитися піна могла через забруднення Босфору.

"Таке відбувається, якщо в воду потрапляють сполуки азоту і фосфору. Евтрофікація зазвичай трапляється в озерах або закритих мілководних затоках " , – пояснили вчені.

Вони додали, що це явище пов'язане зі зміною клімату і глобальним потеплінням.

Піна покрила пісок і лежаки. Джерело: thess.news.gr

Користувачі мережі вже згадали грецьку легенду, в якій йдеться про те, що грецька богиня любові і краси Афродіта з'явилася, вийшовши з морської піни.. Вони ж припустили, що цілком ймовірно, стародавні греки могли спостерігати подібне явище, яке і лягло в основу міфу про красуню.