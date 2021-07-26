Західна Європа у воді: затоплює Бельгію та Швейцарію
Велика вода знову тероризує Стару Європу. Вулиці Великої Британії нині нагадують Венеційські канали. Найбільше постраждав Лондон. Пішли під воду також залізничні станції Швейцарії. В Бельгію повень прийшла вже другій раз за літо, повідомляє Сегодня.
"Із лопатами й мотиками, бельгійці розгрібають завали на вулицях. Усюди – кам'яні брили, шматки асфальту й бруд. Усе це – наслідки повені, яка лютувала у містечку Дінан", – розповідає наш кореспондент.
Кілька годин дощу, що йшли в бельгійському місті Дінан, перетворили дороги на бурхливі потоки. Сотні будинків були затоплені. Їхні мешканці – намагаються бодай щось врятувати із власного майна. Пощастило тим, хто мешкає на верхніх поверхах – тільки туди вода не дісталася. А от автівки одну за одною забирали потужні потоки.
"Мою машину підхопила вода й віднесла геть. Я навіть не уявляю, де вона! От такі збитки. А з вулицею лишень погляньте, що трапилося! Все тут у вибоїнах, дорога остаточно зруйнована, – з розпачем говорить місцева мешканка Наталі Розеналь.
Стихія пошкодила і залізничну колію. Місто опинилося у частковій транспортній блокаді. Потяги сюди поки не ходять. Коли усе полагодять – комунальники не прогнозують.
Стихія у Великій Британії
Під воду – пішли й вулиці Великої Британії. Таких потужних злив не витримав навіть звичний до дощової погоди Лондон.
Тут Затопило дорожні розв'язки, тунелі, підземку британської столиці. Зачинилося вісім станцій метро.
Удар негоди по Швейцарії
Тут попливли дороги, тротуари, залізничні станції. Під воду пішли підземні гаражі, підвали й вулиці у п'яти районах. А один із них – після потужної зливи – ще й засипало градом.
І це у той час, як Європа досі не оговталася від попередньої повені, що бушувала два тижні тому. Стихію прозвали катастрофою сторіччя. Загинуло понад 250-т людей.
Далі прогнози синоптиків невтішні. Варто очікувати нових злив вже цього тижня.