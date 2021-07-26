Безос пропонує профінансувати NASA

Американський підприємець й засновник Blue Origin і Amazon Джефф Безос запропонував Національному управлінню США з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) профінансувати частину бюджетного дефіциту, повідомляє РБК-Украина.

В обмін мільярдер бажає отримати контракт, який дозволить його команді розробити посадковий модуль для програми Artemis.

В опублікованому зверненні до директора NASA Білла Нельсона, Безос пропонує космічній агенції профінансувати 2 млрд доларів, аби вона закрила бюджетний дефіцит. В обмін на свою послугу, підприємець бажає взяти повну відповідальність за розробку та запуск місячного посадкового модуля.

"Пропозиція не є відстрочкою, а являє пряму і постійну відмову від платежів з боку NASA. Це дасть державі час надолужити згаяне" , - зазначається у повідомленні.

Варто відзначити, що NASA анонсувало програму Artemis весною 2019 року. Також відомо, що місія складатиметься з трьох етапів:

перший полягатиме у безпілотному польоті корабля Orion навколо Місяця та його поверненні на Землю;

другий передбачає політ корабля навколо Місяця з екіпажем на борту;

орієнтовано у 2024 році, в рамках третього етапу, NASA планує здійснити висадку астронавтів на поверхню Місяця.

Автор: Сергій Пишкін