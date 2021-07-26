У Мінціфри пообіцяли 1 млн грн за злом "Дії"

Міністерство цифрової трансформації України оголосило нагороду в 1 мільйон гривень для тих, хто зможе зламати Дію. Відомство проведе другий етап тестування додатку, повідомляє Обозреватель.

Про це говориться на сторінці Мінцифри в Facebook. Передбачається, що брати участь може будь-хто, незалежно від досвіду, а за кожну знайдену вразливість виплачуватиметься винагорода.

У відомстві пояснили, що на цей раз в пріоритеті тестування підпису Дія.Підпису. Там нагадали, що додаток є найбезпечнішим IT-продуктом в Україні, оскільки він не зберігає даних, а тільки показує те, що вже є в реєстрах про особу.

Подробиці міністр цифрової трансформації Михайло Федоров має оголосити на брифінгу у вівторок, 27 липня.

Перший етап тестування проходив восени 2020 року. Тоді призовий фонд також становив 1 млн грн, а нагороди були розподілені за п'ятьма категоріями (від найменш до найбільш небезпечних вразливостей).