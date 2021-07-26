SpaceX та Amazon переманили сотні фахівців Boeing

Сотні колишніх співробітників Boeing перейшли на роботу в Amazon і SpaceX - компанія Boeing скорочує штат, повідомляє Кореспондент.

Агентство Blooomberg з посиланням на дані LinkedIn пише, що в Amazon зараз працює близько 1100 вихідців з Boeing, а в SpaceX - як мінімум 200. Також ексспівробітники Boeing переходять до Microsoft, Lockheed Martin і Northrop Grumman.

Всього з початку 2020 року центр виробництва літаків Boeing в Сіетлі покинули понад 3200 інженерів та технічних працівників.

"Ми ставимо питання про те, чи страждає Boeing від відтоку спеціалістів, оскільки потенційно дуже велика кількість інженерів покинула компанію в останні роки, і нещодавній процес наймання не заповнив цю прогалину" , - заявив аналітик Bank of America Рон Епштейн.

Компанія Boeing скорочує штат на тлі рекордних фінансових втрат.

"Раніше компанія збільшувала виробництво літаків, що призвело до рекордних продажів. Але ця стратегія перестала працювати після двох авіакатастроф за участю літаків 737 MAX, які забрали життя 346 осіб. Вони стали для Boeing "нічним кошмаром" з точки зору піару і боляче вдарили по виторгу. Потім через пандемію впав попит на інший літак компанії - Boeing 787 Dreamliner" , - пише агентство.

Протягом останніх років "одержимі витратами" керівники Boeing витратили понад 40 млрд дол. на викуп акцій компанії, додає Bloomberg.

У зв'язку з такою стратегією компанія виявилася погано підготовленою до важких часів і новим загрозам з боку конкурентів, підсумувало інформагентство.