"Слуги" ігнорують законопроєкти опозиції - КВУ

Верховна Рада фактично ігнорує законопроєкти, розроблені представниками опозиційних фракцій. Про це заявив глава Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель в понеділок, 26 липня, повідомляє Кореспондент.

"У Верховній Раді IX скликання фактично ігноруються законопроєкти, розроблені опозицією. Як показує практика, прийняття законопроєктів, серед авторів яких немає депутатів" Слуги народу ", є рідкістю. Окремі опозиційні політики дійсно можуть бути серед авторів прийнятого закону, однак для цього їм потрібно приєднатися до ініціатив монобільшості. При цьому підтримуються переважно не принципові документи, тоді як ключові законопроєкти опозиції ігноруються" , - сказано в повідомленні.

Комітет проаналізував показники законодавчої роботи фракцій і груп Ради за час роботи останньої парламентської сесії (лютий-липень). Всього за останні пів року було прийнято 65 чинних законів авторства народних депутатів.

При цьому авторами абсолютної більшості законів (95%) стали народні депутати фракції Слуга народу: з 65 прийнятих законодавчих актів підписи депутатів монобільшості присутні в 62 документах. За останні пів року було прийнято лише три закони, серед авторів яких не було депутатів Слуги народу.

Друге місце за кількістю прийнятих законів займають група Довіра і ВО Батьківщина - їхні депутати приєдналися до розробки 20 прийнятих законів. Наприклад, депутати ВО Батьківщина були серед авторів законів про підвищення розмірів допомоги для дітей з важкими хворобами (№2024), забезпечення рівних можливостей матері та батька по догляду за дитиною (№3695), соціального захисту медичних працівників, які постраждали від коронавірусної хвороби (№ 5415).

У свою чергу депутати Опозиційної платформи - За життя присутні серед авторів 16 прийнятих законів. Зокрема, це закони щодо основних принципів молодіжної політики (№3718), здійснення габаритно-вагового контролю (№3742), надання населенню культурних послуг (№4318), переліку документів, що підтверджують громадянство (№4355).

Нарешті, депутати фракції Голос ініціювали 13 чинних законів, а депутати групи За майбутнє ініціювали 11 прийнятих законів. Менше підтриманих законів у фракції Європейська солідарність - за пів року роботи Радою було підтримано лише п'ять законів, серед авторів яких депутати політсили.