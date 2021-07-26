У Росії вибухнув магістральний газопровід

У Кішертському районі Пермського краю у РФ стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой - Центр-2, повідомляє РБК.

«Так, дійсно стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой - Центр-2, орієнтовно в кілометрі від села Забір'я Кішертском округу. <...> Діаметр газової труби - 1400 мм, тиск - 7,5 МПа» , - сказано в повідомленні пресслужби адміністрації Кішертського муніципального крайового округу.

Там також додали, що постраждалих немає, найближчі будинки не пошкоджені. На місці працюють аварійні служби та співробітники поліції, окремі підрозділи спрямовані на захист прилеглих населених пунктів і лісових насаджень.