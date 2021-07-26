У Білому домі відреагували на протести в Тунісі
Влада США стурбовані ситуацією в Тунісі, однак поки не прийшли до остаточного висновку щодо того, чи вважають вони останні події в північноафриканській країні державним переворотом. Про це повідомила в понеділок на регулярному брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє ТАСС.
"По-перше, ми стурбовані розвитком подій в Тунісі <...>. Ми підтримуємо контакти <...> з туніськими лідерами, щоб дізнатися більше про ситуацію, закликати до спокою і підтримати зусилля Тунісу в плані просування вперед відповідно до демократичних принципів", - сказала вона, відповідаючи на питання, чи розцінює вашингтонська адміністрація те що відбувається в арабській республіці як державний переворот.
"Там було багато подій, навіть в останні 24 години. <...> Визначення "переворот" - це юридичне визначення, і ми будемо чекати, поки Держдепартамент проведе юридичний аналіз, перш ніж давати визначення, так що висновків на цьому напрямку немає" , - додала Дженніфер Псакі.