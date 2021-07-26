У Білому домі відреагували на протести в Тунісі

Влада США стурбовані ситуацією в Тунісі, однак поки не прийшли до остаточного висновку щодо того, чи вважають вони останні події в північноафриканській країні державним переворотом. Про це повідомила в понеділок на регулярному брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє ТАСС.

"По-перше, ми стурбовані розвитком подій в Тунісі <...>. Ми підтримуємо контакти <...> з туніськими лідерами, щоб дізнатися більше про ситуацію, закликати до спокою і підтримати зусилля Тунісу в плані просування вперед відповідно до демократичних принципів" , - сказала вона, відповідаючи на питання, чи розцінює вашингтонська адміністрація те що відбувається в арабській республіці як державний переворот.