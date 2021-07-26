Балтійські винищувачі НАТО 7 разів перехоплювали літаки РФ

У Литві винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО за минулий тиждень сім разів підіймалися в повітря і в шести випадках супроводили сім військових літаків Росії, повідомляє Кореспондент.

"19-25 липня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, сім раз підіймалися в повітря для впізнання і супроводу військових літаків РФ, що пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем" , - йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони Литви.

Повідомляється, що інциденти сталися двічі 19 липня, тричі 20 липня і 22 липня. Упізнані військові літаки РФ летіли з Калінінградської області на "основну частину Росії" або у зворотному напрямку. 23 липня авіапатруль злетів, але мету не було виявлено.

Під час двох супроводів 20 червня, три літаки РФ не мали плану польоту, летіли з вимкненими транспондерами та не підтримували зв'язок з Регіональним центром управління польотами RSVC. В інших випадках військові літаки РФ слідували, не маючи плану польоту, з вимкненими транспондерами, але підтримуючи зв'язок з RSVC.