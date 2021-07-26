Україна та Ізраїль узгоджують COVID-сертифікати

Україна та Ізраїль працюють над взаємним визнанням свідоцтв про вакцинацію, повідомляє УНІАН.

Як інформує у Facebook Посольство України в Державі Ізраїль, сьогодні відбулась онлайн-зустріч представників міністерств і відомств України та Ізраїлю (технічних команд), залучених у заходах із запровадження "Ковідних сертифікатів" для подорожей за кордон.

Сторони обмінялися інформацією про стан їх опрацювання - приведення технічного змісту сертифікатів у відповідність до правил обох країн і норм Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Під час зустрічей з ізраїльською стороною посол України Євген Корнійчук наголосив на необхідності якнайшвидшого, безумовного підписання міжурядової угоди про взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19, що, серед іншого, дозволить організувати безпечне відвідання України ізраїльськими прочанами під час святкування єврейського Нового року Рош га-Шана.

"Проект зазначеної угоди ще в травні був переданий ізраїльською стороною на погодження і фактично повністю опрацьований" , - підкреслив посол.

Посольство України перебуває в тісному контакті з представниками релігійних громад з метою обговорення та узгодження питань, пов’язаних зі цьогорічним паломництвом на могилу цадика Нахмана в м. Умань.