COVID-сертифікати: в Мінціфри розповіли, коли можна буде подорожувати

Подорожувати з українськими сертифікатами за кордон можна буде після завершення технічної валідації українських документів та їхнього політичного визнання іншими урядами, повідомляє Суспільне.

"Наразі триває процес визнання COVID-сертифікатів ЄС (Євросоюзом). Нам надіслали чекліст, за яким ми маємо самостійно пройти перевірку на відповідність наших сертифікатів їхнім вимогам" , — повідомили у пресцентрі Міністерства цифрової трансформації.

Після проходження технічної валідації українського рішення з боку ЄС завершиться і бета-тест українських COVID-сертифікатів. Водночас як повідомили урядовці, точні дати наразі невідомі, оскільки рішення залежить від того, скільки триватиме процес в ЄС.

"На Україну чекає триетапний процес технічної валідації та підключення до довірчої мережі. Після цього ще визнання на політичному рівні" , — повідомили у Мінцифри.

У відомстві також зазначили, що наразі країни вперше опинилися у ситуації, коли вони мають за короткий термін напрацювати універсальні системи обміну інформацією, домовитись про взаємодію, протестувати інновації.