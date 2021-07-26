Євросоюзу прогнозують мільярдні збитки через власний закон

Країни Євросоюзу будуть втрачати приблизно по 10,9 мільярда євро щорічно через власний новий закон про регулювання штучного інтелекту, повідомляє Лента.Ру.

Як пише CNBC, всього до 2025 року європейська економіка втратить 31 мільярдів євро, прогнозують фахівці. У таку суму обійдеться дотримання вимог розроблюваного закону, який вже називають найсуворішим у світі, що стосується сфери штучного інтелекту.

Запропонований у квітні Єврокомісією законопроєкт передбачає обмеження на використання штучного інтелекту з «високими ризиками» для суспільства. До них відносяться системи розпізнавання осіб або соціального моніторингу на зразок тієї, що працює в Китаї.

Найбільш небезпечні, на думку авторів, технології, пропонується заборонити до використання на території ЄС. Менш шкідливі (наприклад, голосові роботи та чат-боти) планується жорстко регулювати, або зобов'язати розробників попереджати користувачів. Найменш небезпечні технології, такі як спам-фільтри, поки не обмежуватимуть.

У кожній з 27 держав-членів ЄС будуть створені спеціальні комісії для оцінки ризиків використання тієї чи іншої технології. Ці ж органи будуть видавати ліцензії на їх використання.

На думку аналітиків, закон в разі прийняття загальмує розвиток технологій, а також змусить численні компанії збільшити витрати на створення альтернативних сервісів з метою уникнення порушень. Це в свою чергу позначиться не тільки на прибутковості компаній і зарплатах їх співробітників, але і на державних бюджетах. Від використання багатьох додатків доведеться зовсім відмовитися.