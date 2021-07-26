Єдність ЄС допомогло в боротьбі з пандемією - Боррель

В Іспанії у Міжнародному університеті імені Менендеса Пелайо в місті Сантандер представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз як спільнота країн дозволяє долати сучасні проблеми, з якими самотужки не могла б упоратися жодна країна, повідомляє Кореспондент.

Пандемія COVID-19 є тому наочним підтвердженням. Про це Боррель заявив під час лекції в Іспанії.

"Я вірю, що європейці усвідомлюють, що з'являється все більше і більше проблем, які не мають національного вирішення. Пандемія - одна з них. Ми вирішили закуповувати вакцини спільно. Уявіть ситуацію, якби 27 країн самостійно вийшли на ринок вакцин, щоб купувати для себе. Уявіть, як 27 країн невпорядковано стукають у двері виробників, і кожна намагається врятувати власну шкуру. Результат був би набагато гіршим, без сумнівів" , - сказав представник ЄС.

Боррель зазначив, що спільні дії ЄС дають свої результати, попри загрози, якими зараз обтяжена Європа.