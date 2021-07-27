По Італії пронісся шторм, сильний град побив авто

Північна частина Італії постраждала від негоди. На території країни пройшлися сильні шторми, град і пориви вітру, повідомляє Факти.ICTV.

Місцевих жителів попередили про небезпеку, синоптики закликають громадян по можливості не виходити з дому. Десятки машин на автодорозі А1 між П'яченцею та Пармою пошкодив град. На території муніципалітету Фельтре надмірна злива зруйнувала виноградники.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, з неба падає град розміром як тенісний м'яч (в діаметрі близько 7 см). У цьому місяці негода в Італії вже зруйнувала кілька посівів.

Також в провінціях Лекко, Комо і Сондріо ​​сталося кілька зсувів. Дороги та транспорт на трасі повністю залиті брудом. Сильний вітер пошкодив дахи кількох будинків. Наразі невідомо, чи є постраждалі.