Під час заїзду загинув мотогонщик-підліток

14-річний іспанський мотогонник Хьюго Міллан Грасія загинув після аварії під час перегонів п'ятого етапу чемпіонату European Talent Cup, повідомляє Новое время.

Як передає MotoGP, під час перегонів юний мотогонник не впорався з керуванням і впав з мотоцикла.

Після падіння Грасія намагався покинути небезпечну зону, однак польський перегонник Леон Павелац врізався в нього на великій швидкості.

Грасії надали першу допомогу, після чого доставили до лікарні в Сарагосі, проте врятувати спортсмена не вдалося. Від отриманих травм молодий іспанець помер.