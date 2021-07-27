У Зеленського підрахували збитки від контрабанди

Державний бюджет щорічно втрачає близько 300 млрд гривень через контрабанду. Такі цифри привели в Офісі президента, посилаючись на якісь експертні оцінки, повідомляє Дзеркало тижня.

Президент Володимир Зеленський розкритикував темпи боротьби з контрабандою, які демонструє СБУ, і заявив про необхідність посилення роботи на цьому напрямку і досягнення «конкретного результату».

Відзначимо, що 26 липня Володимир Зеленський підписав вісім указів про кадрові зміни в СБУ. Він звільнив заступників голови відомства Руслана Баранецького і Василя Малюка, начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Олексія Корнійчука, а також підвищив до першого заступника глави СБУ Сергія Андрущенко.

Кадрові перестановки він пояснив необхідністю підготовки до реформи та посилення боротьби з контрабандою.