Блінкен закликав президента Тунісу до діалогу з опозицією

Про необхідність дотримання демократії та діалогу з усіма політичними силами заявив президенту Тунісу Каїсу Саїду в що відбулася телефонній розмові держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Він закликав президента Саїда дотримуватися принципів демократії та прав людини, які є основою управління в Тунісі. Держсекретар наполегливо закликав його підтримувати відкритий діалог з усіма політичними суб'єктами та туніським народом" , - йдеться в повідомленні американського Держдепартаменту.

Блінкен підкреслив, що між двома країнами існує "міцне партнерство" і пообіцяв "підтримку Сполученими Штатами туніського народу в умовах економічної кризи та пандемії COVID-19".

Держсекретар зазначив, що США продовжать стежити за розвитком ситуації в Тунісі.