27 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День народження гамбургера, День п'яти випадкових зустрічей, День прогулянки з домашніми рослинами, День ходьби на ходулях, День трансатлантичного зв'язку, День подяки волинці, повідомляє УНИАН.

У Фінляндії - день Соні, в США - День штату Нью-Джерсі, День перемир'я ветеранів Корейської війни День шотландського віскі, День крем-брюле, День курячих паличок, День милосердя, День "візьміть свої штани на прогулянку", День підземель і драконів, День Гері Гайгекса, на Філіппінах - День Церкви Христа, у В'єтнамі - День пам'яті загиблих за незалежність, в Британії - День Норфолка, в Пуерто-Ріко - День Хосе.

Пам'ятні дати 27 липня, річниці та події

У 1900 році американський гастроном Луї Лессінг (виходець з Гамбурга) у своєму рідному місті Нью-Хейвен продав перший гамбургер. Він поклав традиційний німецький біфштекс між двома круглими булочками, додав соус і листочок салату. У такому вигляді гамбургер став символом гастрономії Нового Світу. Гамбургери отримали широку популярність в 1904 році на Всесвітній виставці в Сент-Луїсі. Проте ще протягом 30 років американці продовжували віддавати перевагу хот-догам, смаженим курчатам та італійській піці. На початку 1930-х настав зоряний час бургерів, коли канзасець Уолтер Андерсон заснував першу мережу закусочних White Castle Hamburger, в меню яких входили гамбургери як основне блюдо. Остаточному успіху нового фаст-фуду сприяла мережа кафе Wimpy Grills, яка наділила гамбургери двома головними перевагами, що стали золотим правилом підприємств швидкого харчування. Гамбургери почали продавати за дуже низькими цінами.

Крім того, була застосована технологія потокового приготування, що дозволяло витрачати на обслуговування кожного відвідувача менше однієї хвилини. Історія найуспішнішого бізнесу на гамбургерах почалася в 1948 році, коли в каліфорнійському місті Сан-Бернардіно зустрілися брати Макдональд і Рей Крок, винахідник машини для змішування молочних коктейлів. В результаті був створений Mcdonald's, мережа якого почала рости шаленими темпами завдяки введеній керівництвом компанії системі франчайзингу. Mcdonald's та їхні гамбургери стали барометром для американської та світової економіки та символом глобалізації. Незважаючи на визнану шкідливість бургерів, гамбургер нарівні з джинсами як і раніше залишається символом американської культури і найдемократичнішою їжею, яку можна замовити і в придорожній забігайлівці, і в дорогому ресторані.

У 1586 році англійський мореплавець Уолтер Релі вперше привіз до Британії тютюн.

У 1866 була завершена прокладка трансатлантичного телеграфного кабелю між Британією і США.

У 1920 році вперше був використаний радіокомпас для авіаційної навігації.

27 липня 1921 року канадський фізіолог Фредерік Грант Бантінг виступив з доповіддю про отримання інсуліну. Новий препарат називався "айлетін". 11 січня 1922 року, після безлічі успішних випробувань з собаками, страждаючому діабетом 14-річному Леонарду Томпсону була зроблена перша в історії ін'єкція інсуліну. Однак перший досвід виявився невдалим. Екстракт був недостатньо очищеним, і це призвело до розвитку алергії, тому ін'єкції інсуліну були припинені. Після лабораторних доробок 23 січня Леонарду була введена друга доза інсуліну. Цього разу успіх був повним. За це революційне відкриття Бантінг в 1923 році був удостоєний Нобелівської премії. Він спершу був сильно обурений, що його помічник Бест не був представлений до нагороди разом з ним, і навіть демонстративно відмовився від грошей, але потім все ж погодився прийняти премію і урочисто розділив її з Бестом. Патент на інсулін був проданий Торонтському університету за один долар і незабаром почалося виробництво інсуліну в промислових масштабах.

У 1940 році на екранах вперше з'явився герой мультсеріалів кролик Багз Банні.

У 1994 році парламент Індії заборонив в країні тести з визначення статі майбутньої дитини у зв'язку з великою кількістю абортів у випадках, коли тест визначав, що народиться дівчинка.

У 2002 році сталася трагедія на авіашоу у Львові на Скнилівському аеродромі - найбільша в історії. В результаті падіння Су-27 загинули 78 осіб, з них - 28 дітей. Постраждали ще 250 осіб. Скнилівська трагедія сталася в день ювілею авіаційного корпусу ВПС України. Подивитися чудеса пілотування прийшли близько десяти тисяч осіб. Суд засудив пілота Володимира Топонаря до 14 років позбавлення волі, другого пілота Юрія Єгорова – до восьми, керівника польотів Юрія Яцюка і заступника командира авіакорпусу Анатолія Третьякова – до шести. Жоден фігурант розслідування своєї провини не визнав. Незабаром їх терміни були скорочені і всі вони вийшли на свободу.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 27 липня вшановує пам'ять апостола від сімдесяти Акіли. Також в цей день вшановується пам'ять Стефана Махрищського - відомого Чудотворця і засновника декількох монастирів. У народі день назвали День Акіли, або Дозори.

Що сьогодні не можна робити

Не варто виходити з дому під час грози. Ще не можна пускати в будинок приблудну тварину. Що стосується далекої поїздки, то 27 липня можна сміливо в неї вирушати - вона буде вдалою.

Прикмети на 27 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

на деревах червоніють листя - буде хороший урожай грибів;

червоний захід – до дощів;

суха погода - до теплої осені;

йде дощ - сім днів буде така ж погода.

Іменини 27 липня

Іменини у Степана, Онисима, Петра, Миколи та Івана.