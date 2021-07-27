Поліція затримала невловиму банду "Сенсея"

Правоохоронці затримали президента Федерації сприяння спорту та рукопашного бою Олександра Оверченко на прізвисько «Сенсей». За даними слідства, він кілька років очолював організовану злочинну групу, яка спеціалізувалася на розбійних нападах та інших особливо тяжких злочинах, повідомляє Дзеркало тижня.

Їм інкримінують 20 епізодів, серед яких замах на поліцейського, розбійні напади на юриста, суддю апеляційного суду і мера одного з міст, повідомили в поліції Київської області 26 липня.

Членами банди поліція вважає 10 осіб, п'ятьох спільників «Сенсея» затримали, один з них носить кличку «Хімік». Всіх підозрюваних суд взяв під варту.

Члени банди не користувалися особистим автотранспортом, «на справу» ходили пішки, а інформацію про цілі збирали з відкритих джерел: ЗМІ та інтернет-ресурсів. Свої дії зловмисники записували на відео: потерпілих змушували зізнаватися в тому, що вони корупціонери і отримали гроші нечесними шляхом. Іноді грабіжники приносили з собою муляжі валюти для зйомок ефектного відео, яке «Сенсей» потім викладав в своєму Telegram-каналі.

Близько місяця оперативники вели спостереження за чотирма адресами, де міг з'явиться Оверченко. «Сенсея» і його праву руку «Хіміка» затримали разом. У них вилучили зброю та фальшиві документи.

Операцію провели співробітники Управління карного розшуку, Департаменту кіберполіції та Бучанського районного управління поліції при силовій підтримці бійців спецпідрозділу.

Дії підозрюваних попередньо кваліфіковані як розбій з проникненням у чуже житло (ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу), незаконне заволодіння транспортним засобом із застосуванням насильства (ч. 3 ст. 289), незаконне позбавлення волі та викрадення людини (ч. 2 ст. 146). Якщо провину підозрюваних доведуть в суді, їм загрожує до 15 років позбавлення волі, а «Сенсею» - довічне.