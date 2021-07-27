Тіхановська виступила за "нормальні відносини" між Білоруссю та РФ
Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що виступає за нормальні сусідські відносини між Москвою та Мінськом.
"Ми хочемо продовжувати торгівлю, вигідну для обох держав, торговельні відносини з Росією. Ми завжди будемо сусідами. Ми завжди будемо поруч. І ми повинні створювати нормальні відносини", - сказала Тіхановська, виступаючи в Раді з міжнародних справ у Нью-Йорку.
"І якщо Кремль хоче відігравати конструктивну роль у виході з цієї кризи, єдине що вони можуть зробити - не втручатися у внутрішні справи", - додала вона.