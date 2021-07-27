В ООН назвали причини нестачі їжі в усьому світі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав зміну клімату та політичні конфлікти як наслідком, так і головною причиною бідності, нерівності доходів і високих цін на їжу в усьому світі. Заяви португальського політика публікує Associated Press, повідомляє Лента.Ру.

Гутерріш зазначив, що наразі здорове харчування недоступне для трьох мільярдів осіб. А в липні ООН повідомляла у своїй доповіді, що у 2020 році з голодом зіткнулося на 161 мільйон осіб більше, ніж роком раніше - найімовірніше, через пандемію COVID-19. Крім того, генсек вказав, що на світову продовольчу систему припадає третина всіх викидів парникових газів і 80 відсотків втрати біологічного різноманіття.

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР) - агентство ООН для допомоги дрібним фермерським господарствам - закликав уряди «усунути недоліки продовольчих систем», через які сотні мільйонів людей живуть у бідності і голоді. Виправити ситуацію допоможе більш безпечне для екосистеми виробництво продуктів харчування і підвищення зарплат працівникам харчової промисловості.

Гутерріш сказав, що підготовча зустріч перед самітом з продовольчих систем може підштовхнути владу багатьох країн боротися за рівноправне і стійке відновлення економіки після пандемії. Однак такі зусилля будуть вимагати значних грошових вкладень.

Головний економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Максімо Торреро заявив, що щорічно буде потрібно 14 мільярдів доларів, щоб позбавити від хронічного недоїдання 100 мільйонів осіб. А щоб повністю усунути голод до 2030 року, необхідно потроїти щорічну суму. За прогнозами ООН, мета не буде досягнута - в наступному десятилітті залишиться 660 мільйонів голодуючих, 30 мільйонів з яких будуть постраждалими від «довгострокових наслідків пандемії».