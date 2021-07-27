Авіаперевізники США поскаржилися дефіцит палива

Американські авіаперевізники зіткнулися з дефіцитом палива через пандемію коронавірусу, повідомляє РИА Новости.

"Авіаційне паливо за минулий в умовах пандемії рік віддало своє місце в трубопроводах бензину і дизелю. Федеральна комісія з регулювання енергетики, оператори трубопроводів та авіакомпанії повинні працювати разом, щоб дати можливість постачальникам доставляти паливо в аеропорти" , - сказала представник Delta Airlines.

У компанії підкреслили, що "завдяки екстраординарним заходам, вжитими командою Delta, ситуація не вплинула на виконання польотів".

Інший перевізник, United Airlines, побічно також підтвердив наявність дефіциту, але пославшись на те, що проблема торкнулася всієї індустрії.

У свою чергу повідомляє телеканал CNBC, авіакомпанія American Airlines вже попередила пілотів про дефіцит авіаційного палива і просить їх про економію.

"Затримки постачання палива, які раніше відчували міста на заході країни, зараз відбуваються по всій країні та, як очікується, триватимуть до середини серпня" , - цитує видання внутрішній документ American Airlines.

Нестача палива, за даними компанії, пояснюється дефіцитом водіїв-далекобійників і перебоями постачання. Для нормалізації ситуації компанія доставляє паливо в аеропорти, де випробовується найбільший дефіцит.