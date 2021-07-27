Південна Корея відновила лінію зв'язку з КНДР

Південна Корея та КНДР відновили лінії для зв'язку між двома країнами, розірвані торік, повідомляє Інтерфакс.

"Дві Кореї знову відновили транскордонну лінію зв'язку о 10 годині ранку (4:00 за Києвом - ред.)" , - повідомила адміністрація президента Південної Кореї.

У Блакитному будинку також відзначили, що лідери двох Корей неодноразово обмінювалися особистими листами, починаючи з квітня. Повідомлення про відновлення зв'язку між двома країнами опублікувало і Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

"Зараз вся корейська нація бажає, щоб відносини між Північчю та Півднем якомога швидше відновилися після невдач і застою. У зв'язку з цим лідери Півночі та Півдня домовилися зробити великий крок у відновленні взаємної довіри та сприяння примиренню шляхом відновлення перерваних міжкорейських ліній зв'язку за допомогою нещодавнього обміну декількома особистими листами" , - пише агентство.