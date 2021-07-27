Половина американців вважають війну в Афганістані помилкою

Як стверджує американський соціологічний інститут Gallup, майже половина американців - 47 відсотків - дотримуються думки, що участь Сполучених Штатів у війні в Афганістані було помилкою.

США раніше заявили про виведення більшості своїх військ з Афганістану, процес планують завершити до кінця серпня.

Соціологи наводять дані опитування, проведеного з 6 по 21 липня. Результати дослідження засновані на опитуванні 1007 громадян віком від 18 років у 50 штатах США та окрузі Колумбія, похибка становить чотири відсотки c ймовірністю 95 відсотків.

Gallup проводить це опитування з 2001 року. У 2014 році 49 відсотків американців назвали війну в Афганістані помилкою, що стало найбільшим показником.

Думки розходяться в залежності від партійної приналежності, в 2021 році 56 відсотків демократів і 29 відсотків республіканців заявили, що вони вважають війну США в Афганістані помилкою.

При цьому наголошується, що в травні 2011 року менше половини демократів назвали війну помилкою, після того, як засновника терористичного угруповання "Аль-Каїда" * Усаму бен Ладена вбили в Пакистані.