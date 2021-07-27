Туреччина закликала РФ змиритися з поставками зброї Україні

Туреччина взаємодіє з Україною і поставляє їй зброю, але це не повинно впливати на її відносини з Росією, повідомляє Лента.Ру.

Про це розповів професор турецького університету Малтепе (Стамбул) Хасан Унал. Унал закликав Москву змиритися з тим фактом, що Анкара буде і далі розвивати зв'язки з Києвом. За словами експерта, через постачання пари десятків турецьких безпілотників Україна не стане перевершувати Росію по військовій потужності.

"Західні країни, Сполучені Штати та інші, будуть лише нацьковувати Україну на Росію. А нам нема чого провокувати Україну, ми просто прагнемо підтримувати наші відносини на хорошому рівні. Це велика різниця" , - підкреслив він.

При цьому те, що Туреччина підтримує хороші відносини і з Росією, і з Україною, може дозволити країні стати посередником між двома країнами.

"Наші відносини з Києвом не становлять загрози для Росії, і Росія не повинна бачити це в такому світлі" , - зазначив Унал.

Про постачання турецьких безпілотників для ВМС президент України Володимир Зеленський оголосив на початку липня. За його словами, українські фахівці вже завершили навчання з управління Bayraktar TB2 в Туреччині. Він також зазначив, що до 2023 року Туреччина побудує Україні сучасний корвет.