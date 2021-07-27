Курс валют НБУ на 27 липня

Курс валют НБУ на 27 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 27 липня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 26 липня, впав на 7 коп до 26.98 за 1 долар.

Курс євро знизився на 4 коп до 31.81 за 1 євро.

Курс рубля впав на 3 коп до 3.65 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 2 коп до 37.21 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 1 коп до 29.37 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 4 коп до 6.93 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва курс
USD долар 26.980 500 --0.068
EUR євро 31.808 700 --0.036
RUB рубль 0.365 020 --0.003
GBP Фунт стерлінгів 37.210 200 --0.017
CHF Швейцарський франк 29.369 700 --0.006
PLN польський злотий 6.928 200 --0.042
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