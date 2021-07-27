Курс валют НБУ на 27 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 27 липня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 26 липня, впав на 7 коп до 26.98 за 1 долар.
Курс євро знизився на 4 коп до 31.81 за 1 євро.
Курс рубля впав на 3 коп до 3.65 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 2 коп до 37.21 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 1 коп до 29.37 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 4 коп до 6.93 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.980 500
|EUR
|євро
|31.808 700
|RUB
|рубль
|0.365 020
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.210 200
|CHF
|Швейцарський франк
|29.369 700
|PLN
|польський злотий
|6.928 200