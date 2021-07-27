Вірастюк пообіцяв не голосувати за "катастрофічні" законопроекти "слуг"

Народний депутат і володар титулу "Найсильніша людина України" Василь Вірастюк пообіцяв не голосувати за "катастрофічні" ініціативи своєї фракції "Слуга народу", повідомляє УНІАН.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Вірастюка, він не підтримає законопроєкти "слуг", якщо буде з ними принципово не згоден.

"Звичайно, якщо буде щось таке катастрофічне, що мені абсолютно не заходить, як журналісти люблять говорити, "червоні лінії", я не буду голосувати" , - пообіцяв народний депутат.

Василя Вірастюка було обрано депутатом Верховної Ради 28 березня, коли 87-му окрузі на Івано-Франківщині відбулися довибори в парламент.