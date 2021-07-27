Що отримає і втратить Україна, якщо запустять "Північний потік-2"

21 липня США та Німеччина прийшли до великої політичної угоди, яка може повністю змінити маршрут поставок газу з Росії до Європи. Україні в цьому разі загрожують енергетична криза, багатомільйонні збитки та повномасштабна війна. Однак зараз лунають пропозиції щодо компенсації нашій країні – включно із фінансовою допомогою, захистом від російської агресії та навіть прискореним вступом до НАТО, повідомляє Обозреватель.

Що може отримати і втратити Україна в разі поступок щодо "Північного потоку-2" – читайте далі.

Що стоїть на кону?

За минулий рік "Газпром" заплатив "Нафтогазу" 2,11 млрд доларів за прокачування блакитного палива по газотранспортній системі України в Європу. Таку ж суму Росія повинна буде платити щорічно до 2024 року – згідно з п'ятирічним контрактом.

Після запуску ПП-2 і закінчення контракту російська сторона може повністю відмовитися від прокачування газу через Україну, позбавивши нас щорічних надходжень до бюджету за експлуатацію ГТС.

"Зараз у нас є контракт на кілька років із транзиту газу — до 2024 року. Питання в тому, що станеться після 2024 року. Адже 2024-й – це не так далеко. І я згоден із міністром фінансів в оцінці – у нас будуть від цього втрати. 1,5 млрд доларів – це немало" , – вважає ексміністр економіки Тимофій Милованов.

Ще одна причина для занепокоєння – військова безпека України. Адже зараз транзит гарантує нашій країні захист від повномасштабного наступу з боку РФ.

"Поки у нас є транзит, руки нашого північного сусіда це зв'язує" , – вважає глава Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Що отримає Україна?

Після п'яти місяців переговорів американська та німецька влада все-таки оголосила про угоду щодо "Північного потоку-2". Вона складається з восьми пунктів і повинна захистити Україну від повномасштабної російської агресії, а також дозволити модернізувати українську газову інфраструктуру. Ось головні з умов:

Німеччина підтримає США в спробах домогтися продовження контракту на транзит російського газу через Україну ще на 10 років після 2024 року (коли закінчується термін дії чинного контракту);

Німеччина буде домагатися санкцій проти Росії, якщо Москва буде здійснювати "агресивні дії" проти України;

США та Німеччина фінансово допоможуть Україні з диверсифікацією джерел енергоресурсів, щоб знизити залежність країни від поставок і транзиту російського газу;

Німеччина згодна організувати "зелений фонд" у розмірі мільярда доларів, щоб підтримати енергобезпеку України.

Німеччина також пообіцяла "докласти зусиль щодо захисту і збільшення пропускної здатності зворотних потоків газу в Україну" з Європи і допомогти інтегрувати енергетичну систему країни в європейську електричну мережу.

НАТО в обмін на "Північний потік-2"?

Є й інші варіанти компенсації – наприклад, надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Таку пропозицію нещодавно озвучив міністр закордонних справ Литви Габріель Ландсбергіс. Також, за його словами, рівнозначним обміном на запуск "Північного потоку-2" стало б виведення російських військ з окупованих територій.

"Бачу можливості виправити цю помилку, якби Україні був запропонований План дій щодо членства в НАТО або щоб відкриття газопроводу було використано як важіль для виведення російських військ із території України... Це серйозний важіль, і є можливість використовувати його. В іншому разі це стане поразкою держав, які домовилися про "Північний потік-2" , – заявив дипломат.

Схожу інформацію озвучила й народна депутатка Ірина Верещук. За її словами, в парламенті Швеції розглядається пропозиція про вступ цієї країни в НАТО разом з Україною.

"Кілька годин тому я отримала повідомлення від нашого Українського альянсу в Швеції про те, що в шведському парламенті зараз достатньо акцентовано розглядається пропозиція, щоб Швеція втратила свій нейтральний статус і зробила пропозицію – вступити до НАТО разом з Україною" , – сказала вона.

Політикиня додала, що такий результат протистояння навколо газопроводу стане "величезною перемогою" для України.

"Якщо Росія вважає, що "Північний потік-2" їй настільки потрібний, що їй необхідно отримати можливість обмежити Україну в енергетичному клубі держав, то давайте ми тоді дамо ПДЧ і гарантії безпеки саме в такий спосіб – Україна в НАТО" , – припустила вона.

Кремлю зарано відкривати шампанське

Угода між США та Німеччиною – поганий сигнал. Однак експерти зазначають, що це поки тільки декларація намірів, а основна боротьба ще попереду. Зокрема, зіграти на руку Україні може Третій енергетичний пакет і рішення суду ЄС, яке зобов'язало "Газпром" використовувати європейське продовження "Північного потоку" (OPAL) тільки на 50%.

"Якщо таким же способом буде обмежено прокачування газу по "Північному потоку-2", то по ньому зможе йти не 60 кубометрів газу, а тільки 30. Це означає, що сьогодні ще рано пити шампанське в Кремлі, – прокачування через ГТС України залишатиметься об'єктивним" , – вважає ексміністр закордонних справ Володимир Огризко.

А ще є стаття 274 асоціації України з Євросоюзом, де вказано, що в разі розвитку газової інфраструктури в Європі, країни ЄС повинні враховувати українські інтереси.

"Ми повинні примножити наші зусилля і шукати нових союзників, нові підходи і боротися далі. Навіть якщо зараз "Північний потік" запуститься на повну потужність, то обмеження на використання OPAL призведуть до того, що газопровід зможе використовуватися тільки на 70-75% своєї потужності. Поки ця декларація – це тільки перший раунд. Основна боротьба у нас ще попереду" , – вважає Сергій Макогон.

До того ж проти запуску газопроводу виступає Конгрес США, який називає проєкт геополітичною катастрофою для США і повною перемогою для Росії. Цей фактор дає надію українському уряду, що будівництво "Північного потоку-2" ще можна зупинити за допомогою американських санкцій.

"Тим більше, у вересні в Німеччині відбудуться вибори і партія Зелених, найімовірніше, увійде в коаліцію. А у неї в програмі написано, що вона проти "Північного потоку-2". Тому ситуація для РФ далеко не виграшна" , – додав Огризко.

Попри невтішні результати переговорів Джо Байдена й Ангели Меркель, боротьба проти запуску "Північного потоку-2" ще не закінчилася. В України є підтримка серед західних партнерів – зокрема, це німецька партія Зелених і Конгрес США, який розуміє небезпеку російського впливу. Крім того, українська влада разом із Польщею повинна донести до американських і німецьких партнерів: газопровід небезпечний не тільки для нашої країни, але і для Європи загалом.