У Німеччині судять пенсіонера, який зберігав вдома танк "Пантера"

У Німеччині проходить суд над пенсіонером, який зберігав у своєму підвалі танк «Пантера» часів Другої світової війни, зенітну гармату і торпеду, повідомляє Дзеркало тижня.

За інформацією BBC News цю бойову техніку вивезли з будинку в північному місті Хейкендорф, що в Шлезвіг-Гольштейн, у 2015 році. Її виявили під час обшуку, розшукуючи вкрадені нацистами твори мистецтва.

Прокурори та адвокати захисту поки ведуть переговори про можливу міру запобіжного заходу, включаючи умовний термін і штраф у розмірі до €500 тис.

Обвинувачений також повинен знайти нові будинки для предметів його колекції. За словами адвоката пенсіонера, музей в США готовий придбати танк.

Юристи також повідомляють, що німецькі колекціонери зверталися до підсудного з приводу інших предметів, в тому числі штурмових гвинтівок і пістолетів.

На судовому засіданні адвокати намагалися визначити, чи порушив пенсіонер закон Німеччини про контроль над військовою зброєю. Закон регулює виробництво зброї, продаж і перевезення. Захист стверджує, що багато знаряддя більше не функціонують і що танк був куплений на металолом.

Адвокати пропонують знизити розмір штрафу до €50 тис. Тим часом прокурори припустили, що частина зброї та боєприпасів все ще може бути використана.

Ще одне слухання у цій справі призначено на 28 липня, а рішення очікується в серпні 2021-го.