Рахунок на мільярди: ПриватБанк прискорився з видачею доступних кредитів

З початку 2021 року за програмою "Доступні кредити 5-7-9" ПриватБанк виплатив позик на суму близько 3 мільярдів гривень. Хоча за 11 місяців 2020 року українці отримали виплати в розмірі 1,7 мільярда гривень, повідомляє Сегодня.

Програма стартувала 1 лютого минулого року. За весь цей період усі уповноважені банки видали кредитів на суму в 54,5 мільярда гривень.

Усього українці взяли 20 722 позики:

20,2 млрд грн були видані як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

6,7 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі;

27,6 млрд грн як антикризові кредити.

Лідером за сумою видачі кредитів став Райффайзен Банк Аваль – 9,5 мільярда гривень (2157 договорів). На другому місці – ПУМБ з сумою у 5,9 мільярда гривень (1221 договір).

На третьому місці Ощадбанк – 5,2 мільярда гривень (2621 договір). ПриватБанк тільки на четвертій позиції з 4,8 мільярда гривень, однак із найбільшою кількістю договорів – 6484.

За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" держава компенсує підприємцю частину кредитного навантаження. Що більше створено робочих місць, то більшу компенсацію за кредитом він отримує.