Найбільший рітейлер з РФ під санкціями: наслідки для ринку е-комерс

Найбільший рітейлер з РФ Wildberries потрапив в Україні під санкції через сумнівні товари, доступні на його платформі для українців, повідомляє UBR.

Президент Володимир Зеленський підписав указ і заборонив діяльність цієї компанії в нашій країні на три роки.

Як виконуються санкції

Відповідно до рішення глави держави, всі активи російського інтернет-рітейлера в нашій країні повинні бути заблоковані від дня публікації указу (23 липня). Однак станом на вечір 26 липня сайт компанії функціонував.

Як і раніше в подібних указах про введення обмежувальних заходів в них не вказано спосіб виконання - хто саме повинен забезпечити обмежувальні заходи. Наприклад, в тій частині, яка стосується телекомунікаційної сфери, заявив голова правління Інтернет асоціації України (ІнАУ) Анатолій П'ятаков.

Згідно ст. 10 закону "Про Раду нацбезпеки і оборони", рішення РНБО, введені в дію указами президента, є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади. Тобто, підкреслив експерт, що не приватними структурами, якими є оператори і провайдери телекомунікацій.

За його словами, ІнАУ публічно і неодноразово надсилала листи до органів державної влади та звертала їхню увагу на:

відсутність юридичних процедур виконання обмежувальних заходів, адже телеком-послуги надаються споживачам на основі договору. Для припинення/призупинення дії господарського договору потрібен певний період;

неефективність обмежувальних заходів шляхом блокування інтернет-ресурсів через можливості їх обходити;

технічну неможливість блокування певного ресурсу, адже наслідком закриття доступу можуть виникнути обмеження і для інших ресурсів;

технічно коректні блокування ресурсу в мережі інтернет можливі тільки власником веб-сайту або дата-центром, де розміщений контент.

"Це основні юридичні та технічні питання щодо виконання операторами, провайдерами телекомунікацій указів президента України та рішень РНБО щодо виконання обмежувальних заходів (санкцій), що стосується блокування, якщо такі дії виконувати в правовій площині", - підкреслив глава ІнАУ.

Вплив на український ринок

Опитані експерти відзначили, що вплив великого російського інтернет-рітейлера на українську індустрію електронної комерції незначний.

"Їх частка - дуже-дуже маленька", - повідомив експерт в сфері електронної комерції Ян Ружичка.

Для порівняння, в РФ Wildberries очолив топ-100 найбільших онлайн-магазинів РФ з об'ємом продажів за 2020 рік 437,2 млрд руб. (близько $5,9 млрд). Дані по діяльності в Україні за весь час роботи тут в Wildberries не озвучують.

За оцінками експерта, після запуску у нас російського магазина кількість замовлень почало падати - вихід в Україну був вкрай невдалим. Футболки з Путіним, плакати зі Сталіним і інші подібні товари - виходити на український ринок з такими "асортиментом" було дуже необдуманим кроком.

Ружичка переконаний, що, як і у більшості іноземних магазинів в Україні, у Wildberries теж виникали складності з поверненнями.

"Майже у всіх закордонних магазинів така проблема - проблема повернути товар і отримати за нього гроші ...", - констатував він.

Ідуть непомітно

Компанія Wildberries "була непомітною" на ринку електронної комерції України. "Вони відразу зайшли неправильно", - заявив гендиректор українського агентства інтернет-маркетингу Promodo Олександр Колб.

"Як непомітно увійшли, так непомітно вийшли", - спрогнозував експерт наслідки для українського ринку в разі відходу інтернет-рітейлера з РФ.

У коментарі він зазначив, що крім скандальних товарів до помилок рітейлера можна додати те, що сайт спочатку був тільки російською мовою.

Як поява Wildberries в Україні, так і її відхід з точки зору місця на ринку ніяких істотних і помітних змін не викличе. Таку думку висловив директор агентства маркетингових сервісів OS Direct Валентин Калашник.

"Якусь відчутну конкуренцію для моїх клієнтів ця компанія не становила", - констатував він.

Те, що у компанії "не той імідж" і її не буде сприймати "український споживач", стало очевидно після торішнього скандалу з "футболками Путіна".

"Уже тоді стало зрозуміло, що переважна більшість споживачів до цієї компанії не будуть лояльно ставитися", - підкреслив Калашник.