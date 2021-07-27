Пільги на електроенергію пропонують скасувати

Тариф на електроенергію в Україні повинен визначатися виходячи з того, наскільки близько об'єкт генерації знаходиться до того чи іншого населеного пункту. Від пільг на оплату електрики, які "дратують" громадян, що їх не одержують, необхідно відмовитися. Таку думку висловив міський голова Вараш, міста-супутника Рівненської АЕС, Олександр Мензул, повідомляє UBR.

Нагадаємо, міста-супутники АЕС хочуть домогтися повернення 30% пільги на оплату електричної енергії, якої в минулому році місцеве населення позбавив уряд.

Ця мета є важливою для місцевої влади, які обиралися і становили свої передвиборні програми з урахуванням пільги. Без неї реалізовувати обіцяне стало складніше.

Але, як пояснив нам Олександр Мензул, глобально центральній владі необхідно в принципі відмовитися від пільг як елемента тарифної політики. Вартість електроенергії повинна визначатися втратами в лініях електропередачі і, відповідно, бути нижче для домогосподарств і міст, які знаходяться ближче до об'єкта генерації.

"Так як ми (місто Вараш - ред.) Живемо поруч з генератором електроенергії, то повинні платити менше. Це не пільга, це проста "фізика". А зараз у нас модель енергоринку така, що де б ти не був і як далеко не знаходився від електрогенеруючого об'єкта, твоя ціна від цього не залежить", - зазначає Мензул.

Вартість е/е, додає він, буде залежати від біржі (якщо вона в кінці кінців запрацює), часу доби і різних маніпуляцій і спекуляцій.