Україна повинна готуватися до війни – депутат Київради про наміри РФ

Волонтер, парамедик, депутат Київради Аліна Михайлова заявила, що проросійські бойовики прицільно обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Окупанти били з важкої артилерії, яка заборонена мінськими домовленостями, повідомляє 24 Канал.

Надалі на Сході буде відбуватися ще більша ескалація.

За словами депутата, з початку 2021 року тривають сильні артилерійські обстріли. Багато українських військових гинуть від снайперського вогню.

"На мою думку, в подальшому ситуація буде загострюватися. Ми повинні готуватися до повномасштабної війни", - підкреслила Михайлова.

Вона зазначила, що безперечно наша армія готова до будь-яких ситуацій. Але відкритим залишається питання, чи готове до такої ситуації наше командування і влада.

Волонтер зазначила, що українським військовим критично не вистачає артилерійських снарядів - тих самих, якими стріляють російські найманці.