Honor Magic 3 отримає "режим режисера" і светосильную оптику

Компанія Honor опублікувала черговий тизер флагманського смартфона Magic 3. Цього разу виробник зробив акцент на можливостях основної камери пристрою, повідомляє 4PDA.

Судячи з відеоролика і запевняють представники Honor, гаджет зможе записувати відео «кінематографічного рівня».

Рекламний ролик демонструє основну камеру смартфона, яка отримає великий об'єктив. Значні фізичні розміри, на думку мережевих інформаторів, дозволять компанії домогтися більш високих значень апертури, що позитивно вплине на яскравість і деталізацію фотографій при нічній зйомці.

Слоганом нового тізера стала фраза «Коли зображення схоже на блокбастер». Раніше топ-менеджер компанії заявив, що при створенні інтерфейсу управління камерою Magic 3 в режимі відео розробники надихалися досвідом професійної кіноіндустрії. У смартфоні буде передбачений спеціальний режим «Фільм» з просунутими алгоритмами відеозйомки.

Honor Magic 3 стане одним з перших смартфонів, побудованих на базі процесора Snapdragon 888 Plus, що вже підтвердили тести в Geekbench. Презентація нового флагмана відбудеться 12 серпня.