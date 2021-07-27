У Туреччині запропонували укласти з Росією "операцію з Криму"

Туреччина і Росія можуть укласти угоду по Криму в обмін на визнання Москвою Турецької Республіки Північного Кіпру (ТРПК) як незалежну державу. Про це заявив професор турецького університету Малтепе (Стамбул) Хасан Унал, повідомляє Лента.Ру.

Унал запропонував Росії "очолити рух за визнання республіки" і пояснив, що об'єднаний Кіпр може стати членом НАТО, що суперечить інтересам Росії.

На його думку, в обмін турецькі авіакомпанії зможуть відновити прямі рейси до Криму, а турецька влада відмовиться від наративу про те, що Крим є частиною України. Унал визнав, що подібний сценарій може виглядати нереалістичним через існуючу риторики обох сторін з питань Криму і Кіпру.

"Але не забувайте, що політики використовують риторику, щоб потім зайняти сильнішу позицію в разі переговорів" , - зазначив він.

При цьому експерт заявив, що Туреччині немає чого визнавати Крим російською територією.

"Тому що він і так вже є частиною Росії, і Росія не обов'язково попросить Туреччину визнавати це" , - пояснив він.

Унал додав, що Росії теж необов'язково відразу визнавати ТРПК: достатньо не заважати це робити іншим країнам, що знаходяться в її орбіті, і почати пряму торгівлю з Північним Кіпром.