Turkish Airlines збільшить число рейсів у п'ять міст України

Найбільша авіакомпанія Туреччини Turkish Airlines на початку серпня збільшить частоту польотів відразу в п'ять міст України, в тому числі в столичний аеропорт Бориспіль, розповіли в українському представництві авіаперевізника, повідомляє Avianews.

Новий розклад торкнеться польотів зі Стамбула до Києва, Харкова, Одеси, Львова та Запоріжжя.

Авіакомпанія збільшить число рейсів до Києва з 18 до 21 на тиждень. Аналогічне збільшення частоти, з 18 до 21 рейси на тиждень, відбудеться на маршруті Одеса-Стамбул.

Зі Стамбула до Львова Turkish Airlines почне літати 10 раз в тиждень замість восьми.

На маршрутах Стамбул-Харків і Стамбул-Запоріжжя частота рейсів збільшиться з п'яти до семи в тиждень.

На інших маршрутах частота рейсів залишиться колишньою. Turkish Airlines продовжить літати п'ять разів на тиждень між Херсоном і Стамбулом. На лініях Київ-Анкара і Київ-Даламан, що обслуговує лоу-кост-підрозділ AnadoluJet, частота складе сім і три рейси на тиждень відповідно.

Turkish Airlines розвиває транзитні перевезення через новий аеропорт Стамбула. Це означає, що новими рейсами можуть скористатися як пасажири, які летять у Стамбул, так і мандрівники, яким потрібно в інші міста Туреччини, країни Америки, Європи, Азії або Африки.