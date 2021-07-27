У США розбився приватний літак: виникла сильна пожежа

26 липня приватний літак Twin Turbo Jet Challenger 605 розбився під час заходу на посадку біля аеропорту Тракі-Тахо в Каліфорнії. На місці події виникла сильна пожежа, повідомляє Апостроф.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, літак впав в густо зарослому лісом районі недалеко від аеропорту, спричинивши пожежу. Поліція Тракі повідомляє, що в результаті аварії не постраждали ні конструкції, ні люди на землі. Скільки було пасажирів на борту - невідомо.

Сhallenger 605, надсередній реактивний літак, що вміщає до 12 пасажирів. Цей тип був сертифікований у 2006 році та має дальність дії близько 7 200 км. Літак оснащений двома двигунами General Electric CF34-3.