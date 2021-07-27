В Україні запропонували розгорнути пункти вакцинації в автобусах і тролейбусах

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович запропонував розгорнути пункти щеплення від коронавірусу в автобусах і тролейбусах. Так він хоче прискорити процес масової вакцинації, повідомляє Обозреватель.

Райкович додав, що транспорт із мобільними пунктами вакцинації можна пустити на мікрорайони на околиці міста.

Міський голова зазначив, що існує можливість організувати інтернет-зв'язок у транспорті й додатково обробити його дезінфекторами. Райкович закликав ЗМІ підтримати його ініціативу, а також звернувся до громадян, щоб вони "почули і зрозуміли".

Мер також закликав вакцинуватися двірників, працівників ЖЕО, кондукторів громадського транспорту і водіїв маршруток, а також людей із зони ризику – медиків, педагогів, соціальних працівників. Він наголосив, що безпека під час пандемії залежить від кількості вакцинованих.